наверх
10.03.201801:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Пушков назвал Майдан хорошо подготовленной политической операцией

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )19
    "На западе Украины, мы знаем, "бандеровское" движение никогда и не умирало, оно всегда было очень сильным, и сейчас, возможно, многие из этих людей считают, что пришел их час...", - сказал Алексей Пушков.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ, депутат Алексей Пушков
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Евромайдан" - это не гражданский протест, а хорошо подготовленная политическая операция, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в среду в эфире телеканала «Россия-24».

    "Трехмесячный "гражданский протест", как нам его изображают средства массовой информации на Западе, не может держаться, если он только не будет организован, проплачен и хорошо профинансирован. То есть это не гражданский протест, это политическая операция, хорошо подготовленная", - сказал он.

    Пушков подчеркнул, что не берется судить, кто стоит за этой операцией, однако, по его мнению, в Украине достаточно много "горючего материала", людей, которые хотят совершенно другого пути развития страны.

    "На западе Украины, мы знаем, "бандеровское" движение никогда и не умирало, оно всегда было очень сильным, и сейчас, возможно, многие из этих людей считают, что пришел их час, и парадоксальным образом интересы западных государств совпадают сегодня с интересами необандеровцев", - добавил глава думского комитета.

    Однако, отметил Пушков, во многих регионах Украины совершенно не симпатизируют Майдану и особенно его радикальной части. "Ситуация, на мой взгляд, исключительно опасная", - заключил депутат.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и «коктейли Молотова». По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине