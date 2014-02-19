Пушков назвал Майдан хорошо подготовленной политической операцией

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Евромайдан" - это не гражданский протест, а хорошо подготовленная политическая операция, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в среду в эфире телеканала «Россия-24».

"Трехмесячный "гражданский протест", как нам его изображают средства массовой информации на Западе, не может держаться, если он только не будет организован, проплачен и хорошо профинансирован. То есть это не гражданский протест, это политическая операция, хорошо подготовленная", - сказал он.

Пушков подчеркнул, что не берется судить, кто стоит за этой операцией, однако, по его мнению, в Украине достаточно много "горючего материала", людей, которые хотят совершенно другого пути развития страны.

"На западе Украины, мы знаем, "бандеровское" движение никогда и не умирало, оно всегда было очень сильным, и сейчас, возможно, многие из этих людей считают, что пришел их час, и парадоксальным образом интересы западных государств совпадают сегодня с интересами необандеровцев", - добавил глава думского комитета.

Однако, отметил Пушков, во многих регионах Украины совершенно не симпатизируют Майдану и особенно его радикальной части. "Ситуация, на мой взгляд, исключительно опасная", - заключил депутат.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и «коктейли Молотова». По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.