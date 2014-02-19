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    Марков: в обострении ситуации в Украине виновны дипломаты ЕС и США

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Вина в резком обострении ситуации в Украине лежит на Нуланд и Эштон, которые вмешивались в украинский конфликт и подстрекали оппозицию применять силу, считает Сергей Марков.
    Политолог Сергей Марков
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Вина в резком обострении ситуации в Украине лежит на помощнике госсекретаря США Виктории Нуланд и верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, которые вмешивались в украинский конфликт и подстрекали оппозицию применять силу, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

    "Фурии украинской революции, вместо (заключенной экс-премьера Юлии) Тимошенко, это Виктория Нуланд и Кэтрин Эштон. Именно они, представляющие англосаксонскую политическую линию, три месяца давили на власть и подстрекали оппозицию не идти на компромисс, идти на насилие. Кровь на улицах Киева - на руках Нуланд и Эштон", - заявил он РИА Новости.

    По мнению эксперта, "ЕС и США должны как можно быстрее отмежеваться от безумной линии Нуланд-Эштон и отправить этих горе-дипломатов в отставку, или, как минимум, отстранить их от украинских дел".

    Также Марков отметил, что позиция Запада, который называет насилием наведение общественного порядка легитимной властью и грозит в этом случае санкциями, лишает президента Украины выбора. "Янукович не хочет крови, он просто очень верующий человек. Но они (представители Запада) заперли его в угол", - заключил эксперт.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

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