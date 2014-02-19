Киев не сообщал Кишинев и Минск об ужесточении контроля на границах

КИШИНЕВ/МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Молдавская пограничная полиция не получала никаких уведомлений от украинских властей относительно начала проведения на территории Украины антитеррористической операции и ужесточения контроля на украинских границах, заявила в среду РИА Новости начальник пресс-службы пограничной полиции Молдавии Даниела Мынзату.

По ее словам, "на границе с Украиной ничего не изменилось, все молдавские пограничные пункты продолжают работать в штатном режиме".

"С кишиневского автовокзала были отменены несколько автобусных рейсов в направлении Киева. Однако транспорт может беспрепятственно выезжать из Молдавии. С утра границу пересекли 59 грузовиков", - отметила Мынзату.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии призывает граждан Молдавии избегать поездок через города Украины, где проходят масштабные протесты, особенно Киев, сообщили РИА Новости в МИДЕИ.

Как сообщил РИА Новости представитель Гомельского погранотряда Белоруссии, белорусские пограничники пока не ощутили изменений в режиме охраны государственной границы украинскими пограничниками.

"Нам пока даже не сообщили о том, что украинские пограничники вводят какие-то изменения в режим своей работы", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что пункты пропуска на белорусско-украинской границе работают в штатном режиме и очередей не наблюдается.

"Возможно, люди в свете последних событий на Украине не очень-то стремятся туда ехать, поэтому очередей нет и близко", - сказал собеседник агентства.

По информации представителя комитета госбезопасности Приднестровья Александра Дорня, драматические события в Киеве не повлияли на режим работы пунктов пропуска на приднестровском участке границы. "Все пункты пропуска на границе работают в штатном режиме, никаких указаний по его изменению нет. Автотранспорт и граждане пересекают границу в обоих направлениях как обычно", - сказал Дорня.