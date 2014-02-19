Эксперт: олигархи давят на Януковича, чтобы он не вводил режим ЧС

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители крупного украинского бизнеса оказывают давление на президента Виктора Януковича, чтобы он не вводил режим чрезвычайной ситуации и не делал ничего, что могло бы повлечь санкции со стороны западных стран, считает руководитель Южного округа Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников Валентин Чернов.



"Можно пересчитать по пальцам одной руки тех людей, которые сегодня управляют ситуацией в стране. И президент является заложником этих финансово-промышленных групп", - заявил эксперт, принявший участие в пресс-конференции в РИА Новости в среду.



Он отметил, что приход Януковича к власти обеспечивался несколькими финансово-промышленными группами, которые имеют активы за рубежом и поэтому всерьез опасаются их заморозки или потери в результате возможного введения санкций. "Разумеется, Янукович испытывает колоссальное в этом отношении давление", - сказал Чернов.



Он пояснил, что чрезвычайное положение означает замораживание всех без исключения банковских счетов, отключение телевидения, радиовещания, интернета, приостановление деятельности всех городских, областных, сельсоветов, к чему, по его словам, не готовы ни бизнес-элита, ни депутаты.



"Уже были неоднозначно даны ответы президенту, посылы, что никто поддерживать его (возможное решение о введении ЧП) не будет", - напомнил Чернов.



"Мне искренне сегодня жаль президента, но он пожинает, будем говорить откровенно, свои плоды, потому что такого давления со стороны властей, таких поборов бизнес не знал даже во времена Ющенко", - заключил эксперт.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.