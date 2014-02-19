Партия РФ: русские и русскоязычные в Украине подвергаются опасности

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международное общественно-политическое движение "Русский интернационал" (РУСИНТЕРН) требует, чтобы украинские власти обеспечили безопасность российских соотечественников в стране, русского и русскоязычного населения, которое, по их мнению, подвергаются особой опасности в сложившейся ситуации, сказано в в официальном заявлении организации, распространном на пресс-конференции в РИА Новости.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

"Международное общественно-политическое движение "Русский интернационал" обращается к властям Украины с требованием предпринять самые решительные действия по наведению в стране законности и порядка, обеспечению безопасности российских соотечественниеков и всех граждан Украины", - сказано в документе. Также отмечено, что в сложившейся в Украине ситуации особой опасности подвергаются русские и русскоязычные граждане страны, российские соотечественники - их права, свободы, благополучие, здоровье.

Теме создания РУСИНТЕРН в среду была посвящена пресс-конференция, в ней участвовали представителями России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Эстонии, Латвии.

Один из участников встречи, заместитель председателя Всеукраинской политической партии "Русское Единство" (Крым) Андрей Козенко подчеркнул, что "это (РУСИНТЕРН) будет системный и эффективный инструмент который позволит нам координировать действия по защите прав соотечественников, проживающих зарубежом". "Мы не ограничиваемся только защитой русского языка, мы не ограничиваемся только гуманитарными правами, мы создаем широкое масштабное антифашистское движение", - заключил он.