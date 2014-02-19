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    "Дочка" РЖД не планирует менять график поездов в Украину

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    "Федеральная пассажирская компания", несмотря на беспорядки в Киеве, не планирует менять график движения поездов сообщения с Украиной.
    Железная дорога. Архивное фото
    RIA News Артем Житенев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - Прайм. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД ), несмотря на беспорядки в Киеве, не планирует менять график движения поездов сообщения с Украиной, заявил журналистам гендиректор компании, вице-президент РЖД Михаил Акулов.

    "В Украине есть такие же компетентные органы, которые по сфере своей деятельности отвечают за все вопросы, связанные с безопасностью перевозок пассажиров в комплексе. И они свои функции исполняют и обеспечивают принятые украинской стороной обязательства по прямому железнодорожному сообщению", - сообщил Акулов.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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