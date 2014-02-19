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    Украине необходима помощь других стран, считает Матвиенко

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    Украине, чтобы выйти из кризиса, необходима помощь других государств, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
    Валентина Матвиенко
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украине, чтобы выйти из кризиса, необходима помощь других государств, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    "Я полагаю, в ближайшее время Россия выскажет свою позицию о тех мерах, которые должно принять мировое сообщество. Конечно, нужно серьезно думать над тем, как помочь Украине выйти из этого серьезного кризиса", - сказала она журналистам.

    Назвав происходящее в Киеве "организованными беспорядками" и "критической ситуацией", она отметила, что действия оппозиции можно приравнять к попытке насильственного свержения власти, и они выходят за грань цивилизованного решения вопроса".

    "Безусловно, власть на то она и власть, чтобы не допускать подобного, чтобы принять законные меры для недопущения гибели людей", - считает Матвиенко.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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