Опрос: более четверти россиян считают, что Киев ждут "смутные времена"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти две трети россиян (63%) считают, что протестные акции в Украине отрицательно сказываются на развитии этой страны, более четверти опасаются, что соседнее государство ждут "смутные времена", свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в среду.



"По мнению двух третей россиян (63%), протестные акции на Украине отрицательно сказываются на развитии этой страны. Те, кто прогнозирует вредоносные последствия протестной активности для Украины, в первую очередь опасаются дестабилизации и развала страны (24%)", - говорится в опросе.



Как уточняют социологи, каждый пятый респондент (22%) полагает, что массовые выступления украинских активистов не приведут к каким-либо значимым изменениям в государстве. Лишь 6% опрошенных сказали, что текущие события могут принести пользу Украине.



"Рассуждая о том, как сложится судьба протестного движения на Украине, половина наших сограждан (56%) пришла к выводу, что массовые акции в скором времени завершатся, а ситуация в стране нормализуется", - добавляют социологи.



При этом в опросе уточняется, что более четверти респондентов (29%) опасаются, что соседнее государство ждут "смутные времена" и как итог – развал страны. Будущее направление внешней политики Украины россияне оценивают неоднозначно. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен в начале февраля 2014 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.



Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек. МВД сообщает о девяти погибших сотрудниках. Более 70 сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалами.