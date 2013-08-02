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    Пресс-служба Емельяненко: девушка забирает заявление об изнасиловании

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    "Девушка написала заявление, хотела заработать денег. СК обязан это проверить. Проверили. Девушка сейчас забирает заявление обратно. Это какая-то процедура, которая занимает время", - заметила пресс-секретарь спортсмена.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    RIA News Игорь Самойлов | Перейти в фотобанк

    С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - Р-Спорт, Тарас Барабаш. Девушка, которая обвинила бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в изнасиловании, забирает обратно свое заявление, рассказала агентству "Р-Спорт" пресс-секретарь спортсмена Ирина Староверова.

    В пятницу СК РФ сообщил, что в отношении Емельяненко проводится проверка по заявлению девушки об изнасиловании.

    "Девушка написала заявление, хотела заработать денег. СК обязан это проверить. Проверили. Девушка сейчас забирает заявление обратно. Это какая-то процедура, которая занимает время", - заметила Староверова в телефонном разговоре.

    На вопрос, как отреагировал на эту историю Емельяненко, собеседница агентства ответила: "А как любой нормальный человек на это прореагирует? Конечно, для него это было неожиданностью".

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