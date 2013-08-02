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    Путин на вопрос о Навальном: борец со злом должен быть безупречен

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    "Можно начать борьбу с наиболее острыми проблемами, например с коррупцией, и этим привлечь к себе внимание. Я считаю, что любой человек, который так или иначе настроен в своих стремлениях на борьбу со злом, он сам должен быть безупречен", - сказал Путин.
    Встреча Владимира Путина с участниками молодежного форума Селигер-2013
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    СЕЛИГЕР, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос по поводу оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы, заявил, что борец со злом должен сам быть безупречен.

    "Можно начать борьбу с наиболее острыми проблемами, например с коррупцией, и этим привлечь к себе внимание. Я считаю, что любой человек, который так или иначе настроен в своих стремлениях на борьбу со злом, он сам должен быть безупречен", - сказал Путин.

    Например, если человек хочет бороться с алкоголем, он, наверняка, и сам не пьет, даже по праздникам, пояснил президент.

    "Нужно всем научиться действовать в рамках закона и не просто шуметь и кричать "держи вора", а предлагать какую-то платформу и быть при этом корректным, не быть агрессивным", - продолжил глава государства.

    Один из участников встречи напомнил, что есть много мнений о том, кто стоит за Навальным, и спросил, не "проект" ли это Путина. "Каждый человек, если и является чьим-то проектом, то только проектом своих родителей", - ответил президент.

    По его словам, появление подобных оппозиционеров в России отчасти связано с его деятельностью на постах президента и премьера. "Все, что происходит в политической сфере в нашей стране, отчасти, конечно не во всем - я имею в виду два моих предыдущих президентских срока, работу в качестве председателя правительства - так или иначе, все эти люди являются результатом отчасти моей деятельности", - добавил Путин.

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