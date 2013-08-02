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    Путин: я поймал щуку в 21 кг, никто не верит, но это правда

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    Президент России Владимир Путин заверил, что лично поймал щуку весом в 21 килограмм на рыбалке в Туве. Он также объяснил, как ему удалось поймать столь большую рыбу.
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    Владимир Путин на отдыхе - 20 июля 2013 год
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    СЕЛИГЕР, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что лично поймал щуку весом в 21 килограмм на рыбалке в Туве.

    Рыба весом 21 килограмм вызвала обсуждение в СМИ и интернете, некоторые стали подвергать сомнению вес щуки.

    "Никто не верит, но это правда", - сказал он на встрече с участниками "Селигера-2013".

    Президент России объяснил, как ему удалось поймать столь большую щуку: дело в том, что он рыбачил в безлюдном месте.

    "Почему я ее там поймал? А потому что она там выросла. А почему она там выросла? А потому что 300 километров от этого места нет жилья, нет ни дорог, ни каких других способов добраться туда, кроме как по воздуху, а такие возможности у нас имеют единицы", - сказал Путин.

    Президент добавил, что таких уникальных мест в России тысячи, если не миллионы.

    "Конечно, нам нужно развивать эти возможности для туристов, для тех людей, которые хотят отдыхать в нашей стране, познать ее красоты", - добавил президент.

    По его словам, российский турбизнес должен быть заточен не только под то, чтобы вывозить россиян за границу, но и работать в РФ.

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