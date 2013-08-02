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    СК РФ проверит информацию об изнасиловании девушки бойцом Емельяненко

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    Александр Емельяненко - один из самых известных в России бойцов смешанного стиля, младший брат одного из лучших MMA-бойцов в мире Федора Емельяненко. В отличие от брата, Александр неоднократно оказывался замешан в различных скандалах.
    Александр Емельяненко
    RIA News Денис Тырин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению девушки об изнасиловании бойцом Александром Емельяненко, сообщил СК РФ в пятницу.

    "Проводится процессуальная проверка по заявлению 23-летней девушки, которая утверждает, что 2 августа 2013 года она была изнасилована Александром Емельяненко в одной из московских квартир", - отмечается в сообщении.

    Следователи уже опросили Емельяненко и в настоящее время опрашивают заявительницу, на пятницу запланировано ее медицинское освидетельствование. Сотрудники СК также выехали в указанную в заявлении квартиру и осматривают ее.

    По результатам проверки будет решено, есть ли в произошедшем состав преступления.

    Комментариями бойца или его представителей РИА Новости пока не располагает.

    Александр Емельяненко - один из самых известных в России бойцов смешанного стиля, младший брат одного из лучших MMA-бойцов в мире Федора Емельяненко. В отличие от брата, Александр неоднократно оказывался замешан в различных скандалах.

    Так, в марте этого года Емельяненко-младшего оштрафовали на 700 рублей за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул в декабре 2012 года.

    Вскоре после того дебоша Александр объявил о завершении карьеры, однако уже в мае этого года вернулся на ринг, победив в первом раунде бойцовского шоу "Легенда" в Москве американца Боба Саппа.

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