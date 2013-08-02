Запуск "Зенита-2SБ" с израильским спутником намечен на 1 сентября

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с израильским спутником "Амос-4" намечен на 1 сентября с Байконура, говорится в сообщении Роскосмоса.

"На Байконуре начались работы по подготовке к пуску ракеты-носителя "Зенит-2SБ", которая совместно с разгонным блоком ДМ-SLБ должна будет вывести 1 сентября на орбиту израильский телекоммуникационный космический аппарат "Амос-4", - отмечается в сообщении.

На Байконуре проводятся работы по сборке схемы для электрических испытаний и проверка ступеней ракеты, а на заправочной станции площадки 31 космодрома специалисты приступили к подготовке оборудования и аппаратуры станции к предстоящей заправке компонентами топлива разгонного блока ДМ-SLБ.