В Хабаровске аварийно сел боинг с 234 пассажирами на борту

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Боинг 767, на борту которого находились более 230 пассажиров и 13 членов экипажа, совершил авариную посадку в аэропорту Хабаровска в пятницу; никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Сегодня самолет авиакомпании ОАО "Трансаэро" "Боинг 767" совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Рейс выполнялся по маршруту "Хабаровск - Москва", на борту находилось 234 пассажира и 13 членов экипажа. При посадке никто не пострадал ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным причиной возвращения воздушного судна стала неисправность закрылок самолета.

В настоящее время Хабаровская транспортная прокуратура контролирует вопрос соблюдения прав пассажиров, в части оказания авиакомпанией услуг, предусмотренных в случае отмены рейса по техническим причинам. Проводится проверка.