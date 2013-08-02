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    В Хабаровске аварийно сел боинг с 234 пассажирами на борту

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    Боинг 767, на борту которого находились более 230 пассажиров и 13 членов экипажа, совершил авариную посадку в аэропорту Хабаровска в пятницу; никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
    Самолет Boeing-767
    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Боинг 767, на борту которого находились более 230 пассажиров и 13 членов экипажа, совершил авариную посадку в аэропорту Хабаровска в пятницу; никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

    "Сегодня самолет авиакомпании ОАО "Трансаэро" "Боинг 767" совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Рейс выполнялся по маршруту "Хабаровск - Москва", на борту находилось 234 пассажира и 13 членов экипажа. При посадке никто не пострадал ", - говорится в сообщении.

    По предварительным данным причиной возвращения воздушного судна стала неисправность закрылок самолета.

    В настоящее время Хабаровская транспортная прокуратура контролирует вопрос соблюдения прав пассажиров, в части оказания авиакомпанией услуг, предусмотренных в случае отмены рейса по техническим причинам. Проводится проверка.

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