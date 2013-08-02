Казахстан приступил к проверке продукции фабрики Roshen

АСТАНА, 2 авг - РИА Новости. Санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, сообщила главный эксперт комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Казахстана Марал Рахимжанова в эфире казахстанского "Седьмого канала".



"На сегодняшний день получено официальное подтверждение от Роспотребнадзора о том, что продукция Roshen не соответствует техническому регламенту Таможенного союза.

Аналогичные проверки начаты санитарной службой Казахстана. При выявлении несоответствия данная продукция будет у нас приостановлена", - сказала Рахимжанова.



По информации телеканала, казахстанские специалисты завершат проверку конфет в течение недели. После этого продукция украинских кондитеров может оказаться под запретом.

На сегодня продукция этой украинской фирмы занимает 20% казахстанского рынка сладостей.



Роспотребнадзор ранее сообщил, что недовольство ведомства вызвало качество продукции Roshen. В торговых сетях Москвы была отобрана продукция четырех фабрик - киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской, которые принадлежат компании Roshen. Нарушения были выявлены по качеству и безопасности. Как пояснили в ведомстве, продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде Roshen обнаружен бензопирен (вещество первого класса опасности).



В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор поставил вопрос о введении запрета на ввоз всей продукции данной компании. Даны указания таможенным органам о запрете ввоза на территорию РФ кондитерских изделий этого производителя.