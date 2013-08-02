наверх
10.03.201801:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Казахстан приступил к проверке продукции фабрики Roshen

    (обновлено: )8
    Санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза.
    Сайт компании Рошен
    RIA News

    АСТАНА, 2 авг - РИА Новости. Санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, сообщила главный эксперт комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Казахстана Марал Рахимжанова в эфире казахстанского "Седьмого канала".

    "На сегодняшний день получено официальное подтверждение от Роспотребнадзора о том, что продукция Roshen не соответствует техническому регламенту Таможенного союза.

    Аналогичные проверки начаты санитарной службой Казахстана. При выявлении несоответствия данная продукция будет у нас приостановлена", - сказала Рахимжанова.

    По информации телеканала, казахстанские специалисты завершат проверку конфет в течение недели. После этого продукция украинских кондитеров может оказаться под запретом.

    На сегодня продукция этой украинской фирмы занимает 20% казахстанского рынка сладостей.

    Роспотребнадзор ранее сообщил, что недовольство ведомства вызвало качество продукции Roshen. В торговых сетях Москвы была отобрана продукция четырех фабрик - киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской, которые принадлежат компании Roshen. Нарушения были выявлены по качеству и безопасности. Как пояснили в ведомстве, продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде Roshen обнаружен бензопирен (вещество первого класса опасности).

    В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор поставил вопрос о введении запрета на ввоз всей продукции данной компании. Даны указания таможенным органам о запрете ввоза на территорию РФ кондитерских изделий этого производителя.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине