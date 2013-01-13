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    Лавров призвал сирийскую оппозицию наладить диалог с властями

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    Москва призывает сирийскую оппозицию выдвинуть встречные идеи по налаживанию диалога с режимом президента Сирии Башара Асада.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    ЧЕРНОВЦЫ (Украина), 13 янв - РИА Новости. Москва призывает сирийскую оппозицию выдвинуть встречные идеи по налаживанию диалога с режимом президента Сирии Башара Асада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Президент Асад выдвинул инициативы, которые направлены на то, чтобы пригласить всех оппозиционеров к диалогу. Да, эти инициативы, наверное, недостаточно далеко идущие, наверное, они кому-то покажутся несерьезными. Но это предложение. И я бы на месте оппозиции выдвинул свои встречные идеи о том, как наладить диалог", - сказал Лавров на пресс-конференции в украинских Черновцах после переговоров со своим коллегой Леонидом Кожарой.

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