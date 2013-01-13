Депардье назвал оппозицию в РФ бессистемной

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Российская оппозиция действует бессистемно, несмотря на наличие умных людей, заявил актер Жерар Депардье, недавно получивший российское гражданство. В свою очередь координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов пригласил французского актера принять участие в следующей акции оппозиции.



"У оппозиции российской нет программы, нет ничего. Есть очень умные люди, как Каспаров, но это хорошо для шахмат - и все. Но политика ведь намного сложнее", - заявил Депардье в интервью в программе "Вести недели", которая транслировалась в воскресенье на Дальний Восток.



"Если Жерар Депардье получает российское гражданство, интересуется нашей политической жизнью, я слышал, он и про оппозицию высказывается... почему бы его не пригласить? Поэтому на следующей акции мы будем его рады видеть, пожалуйста, милости просим", - заявил Удальцов РИА Новости.



Шестого января Депардье получил российский паспорт. Актер заявил, что, скорее всего, не будет проживать в мегаполисе, и выразил желание приобрести жилье в провинции.



В воскресном интервью он сказал, что политическую неустойчивость в России с лихвой компенсирует ее культурное наследие.



"В русской истории были разные времена - и насилие, и его разоблачение, но когда вы видите танцовщицу театра, когда вы видите Валерия Гергиева, когда вы слушаете Ольгу Бородину, русскую оперу, или восхищаетесь Нуриевым, только это, по большому счету, имеет значение. Это и есть самое главное, глубокое в российской истории", - считает Депардье.



По его мнению, классическая культура - одна из самых важных составляющих в России.



По мнению Депардье, ценна только отдельно взятая личность.



"Французы любят критиковать. К примеру, история с Pussy Riot. Но представьте, если бы эти девушки зашли бы, к примеру, в мечеть. Они бы живыми оттуда не вышли. Даже в католическом мире это было бы страшно. Но когда я говорю подобное во Франции, меня считают идиотом. Да, я падаю со скутера, но я живой человек, в конце концов. К сожалению, массы глупы, только личность прекрасна, особенно когда она бесстрашна", - считает Депардье.