Развозжаев в ноябре перенес сердечный приступ, утверждает адвокат

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сердечный приступ случился у оппозиционера Леонида Развозжаева 7 ноября 2012 года, заявил в своем блоге в "Живом Журнале" его адвокат Дмитрий Аграновский.



"Накануне Леонид, у которого 7 ноября 2012 после первого разговора о вывозе в Иркутск случился сердечный приступ (зафиксирован в медсправке из "Лефортово"), зная, что его ждет, был вынужден написать заявление, что он согласен на прекращение дела в связи с истечением срока давности", - написал Аграновский.



Он также отметил, что 17 января защитники Развозжаева вызваны в СИЗО Иркутска, куда был доставлен оппозиционер, для следственных действий.



Развозжаев вместе с другими российскими оппозиционерами проходит по делу о подготовке массовых беспорядков, которое было возбуждено после показа на НТВ фильма "Анатомия протеста-2".

Его авторы утверждают, что оппозиция якобы готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.



Ранее Аграновский сообщил, что Развозжаев дал согласие на закрытие своего другого дела - о разбое. Закрытие дела по сроку давности является нереабилитирующим обстоятельством. То есть, в этом случае Развозжаев лишится права требовать компенсации за незаконное уголовное преследование и необоснованное содержание под стражей.



Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин ранее сообщил РИА Новости, что пока у следствия нет официального ходатайства о прекращении уголовного дела по разбою, но если оно поступит, то это будет означать, что Развозжаев признает вину и просит о прекращении дела.



Речь идет о предъявленном Развозжаеву обвинении в совершенном 15 лет назад разбойном нападении и похищении меховых шапок. Дело было возбуждено по заявлению жительницы Ангарска, которая пожаловалась на то, что лица, совершившие нападение на ее мужа в 1997 году, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Среди них, как полагают следователи, был и Развозжаев. По информации следователей, он совместно с подельниками похитил у мужчины видеокамеру и 500 меховых шапок. В рамках расследования оппозиционер был этапирован в Иркутск.



После возбуждения соответствующего дела следствие уведомило защиту Развозжаева об истечении срока давности по нему. При этом оно не было закрыто автоматически, так как для этого требовалось согласие Развозжаева.