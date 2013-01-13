Акция оппозиции в Москве собрала 7 тыс человек - полиция

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Акция оппозиции в центре Москвы, участники которой требуют отменить "антимагнитский закон", устанавливающий, в частности, запрет на усыновление американцами российских сирот, собрала около 7 тысяч человек, сообщает столичное ГУ МВД РФ.



"Около 14.00 началось движение колонны. На данный момент в мероприятии принимают участие семь тысяч человек", - говорится в сообщении.



Столичные власти согласовали маршрут шествия от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова с количеством участников до 20 тысяч человек.