Участники марша протеста формируют колонны на Страстном бульваре

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Участники оппозиционного марша против "антимагнитского закона" начинают формировать колонны по обеим сторонам Страстного бульвара в центре Москвы.



Пришедшие на акцию, которая должна стартовать в 14.00, держат в руках портреты с именами депутатов и сенаторов, поддержавших "антимагнитский закон". На плакатах большими красными буквами написано слово "Позор".



Организаторы раздают пришедшим на акцию бюллетени, в которых содержатся два вопроса: "Выступаете ли вы против антимагнитского закона" и "Поддерживаете ли вы роспуск Госдумы". В каждом бюллетене могут проголосовать три человека.



В самом начале Страстного бульвара стоят рамки металлоискателей, полицейские проводят досмотр пришедших на марш.



Столичные власти в среду согласовали маршрут акции, которую сами оппозиционеры называют "маршем против подлецов", от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова с количеством участников до 20 тысяч человек. Согласованное время мероприятия - с 13.00 до 16.30. Само шествие начнется в 14.00, митинг в этот раз проводиться не будет.



Организаторы шествия выступили с требованиями отменить "антимагнитский закон", устанавливающий запрет на усыновление американцами российских сирот, и распустить Госдуму. Закон, запрещающий среди прочего американским семьям усыновлять российских детей-сирот, вступил в силу 1 января 2013 года, став ответом России на принятый в США "акт Магнитского", который вводит визовые санкции в отношении ряда россиян. "Антимагнитский закон" вызвал большой общественный резонанс.



Столичное ГУМВД в пятницу предупредило о возможных провокациях на воскресном шествии и попросила граждан на них не поддаваться. В главке подчеркнули, что проносить на мероприятие пластиковые и стеклянные бутылки с жидкостями, а также любые колюще-режущие предметы запрещено.