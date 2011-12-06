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    Евросоюз принял к сведению итоги выборов в РФ - глава дипломатии ЕС

    Тема:

    Протесты в РФ по итогам парламентских выборов (76)

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    Евросоюз принял к сведению результаты выборов в Госдуму РФ, которые были технически хорошо подготовлены и проведены, заявила во вторник представитель дипломатии ЕС Кэтрин Эштон

    БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз принял к сведению результаты выборов в Госдуму РФ, которые были технически хорошо подготовлены и проведены, заявила во вторник представитель дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

    "Я принимаю к сведению результаты выборов в Госдуму России и тот факт, что выборы, как отмечают в своих предварительных выводах международные наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ, были технически хорошо подготовлены и проведены", - говорится в заявлении Эштон, поступившем в РИА Новости.

    В понедельник представитель ОБСЕ Петрос Эфимиу заявил, что европейские наблюдатели от БДИПЧ, ПАСЕ и ОБСЕ зафиксировали нарушения в ходе подсчета голосов на выборах в Госдуму, в частности вброс бюллетеней на некоторых избирательных участках и препятствование работе наблюдателей. Вместе с тем, независимые международные наблюдатели дали высокую оценку прошедшим в воскресенье в России выборам в Госдуму, а их замечания носят технический характер.

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