Евросоюз принял к сведению итоги выборов в РФ - глава дипломатии ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз принял к сведению результаты выборов в Госдуму РФ, которые были технически хорошо подготовлены и проведены, заявила во вторник представитель дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

"Я принимаю к сведению результаты выборов в Госдуму России и тот факт, что выборы, как отмечают в своих предварительных выводах международные наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ, были технически хорошо подготовлены и проведены", - говорится в заявлении Эштон, поступившем в РИА Новости.

В понедельник представитель ОБСЕ Петрос Эфимиу заявил, что европейские наблюдатели от БДИПЧ, ПАСЕ и ОБСЕ зафиксировали нарушения в ходе подсчета голосов на выборах в Госдуму, в частности вброс бюллетеней на некоторых избирательных участках и препятствование работе наблюдателей. Вместе с тем, независимые международные наблюдатели дали высокую оценку прошедшим в воскресенье в России выборам в Госдуму, а их замечания носят технический характер.