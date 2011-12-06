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    Акция на Триумфальной площади в Москве завершилась

    Тема:

    Протесты в РФ по итогам парламентских выборов (76)

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    Несанкционированная акция на Триумфальной площади в центре Москвы завершилась. Из-за большого скопления народа вход в метро затруднен.

    МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Несанкционированная акция на Триумфальной площади в центре Москвы завершилась, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    На площади во вторник вечером пришли как представители оппозиции, так и участники молодежных движений, поддерживающих "Единую Россию".

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    Как передает корреспондент РИА Новости, активисты молодежных организаций спускаются на станцию метро "Маяковская". Из-за большого скопления народа вход в метро затруднен.

    Полиция просит быстрее людей проходить. Толпа скандирует "Молодцы!" и аплодируют полицейской машине с задержанными. Люди не успевают проходить в метро, и полиция продолжает задержания - вытаскивает людей из толпы и отводит к автобусам.

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