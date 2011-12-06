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    Активисты молодежных движений покидают Триумфальную площадь в Москве

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    Активисты молодежных движений, поддерживающих "Единую Россию", освободили территорию перед Театром Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы - они двинулись в сторону метро.

    МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Активисты молодежных движений, поддерживающих "Единую Россию", освободили территорию перед Театром Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы - они двинулись в сторону метро, передает корреспондент РИА Новости.

    Оппозиционеров полиция оттеснила к ограде Театра Моссовета и затем стала оттеснять их по Садовому кольцу. Участники акции периодически начинают аплодировать, а полиция некоторых из митингующих продолжает задерживать.

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    Тем временем полиция освободила проход к станции метро "Маяковская", полицейский стоит на входе в метро и просит граждан не задерживаться, проходить на станцию. Полиция по-прежнему стоит и по периметру Триумфальной площади.

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