Задержаны более 250 участников неразрешенной акции протеста в Москве

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция задержала во вторник вечером более 250 человек за участие в несанкционированной акции на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Москве.

"На данный момент задержано более 250 человек. Все они будут доставлены в отделы полиции для привлечения к ответственности в установленном законом порядке", - сказал собеседник агентства.

На Триумфальной площади во вторник вечером проходит акция протеста оппозиционных сил. Помимо оппозиционеров, число которых пока неизвестно, на место проведения акции прибыли представители молодежных движений "Наши", "Молодая Гвардия" и "Россия молодая" - всего, по данным пресс-службы ГУМВД Москвы, до 5 тысяч человек.

Полицейские продолжают периодически оттеснять журналистов и протестующих все дальше от входа на станцию метро "Маяковская". Теперь толпа людей стоит около дома 27 по Тверской улице. Полиция не объясняет, почему задерживают людей, и не отвечает на вопросы журналистов.

Подход к станции метро "Маяковская" перегородили сотрудники полиции, которые выстроились на тротуаре в ряд.

Полицейские предлагают людям проходить дальше по тротуару и идти в сторону станции метро "Пушкинская". Толпа не расходится, периодически полицейские задерживают стоящих в ней людей.

Несколько участников акции задержаны. Среди задержанных - лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, оппозиционные политики Борис Немцов и Эдуард Лимонов.