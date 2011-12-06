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    Высказывания Клинтон по выборам в России неприемлемы - МИД РФ

    Тема:

    Протесты в РФ по итогам парламентских выборов (76)

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    МИД России считает неприемлемыми высказывания госсекретаря США Хиллари Клинтон и других представителелей администрации США относительно прошедших в России парламентских выборов.

    МОСКВА, 6 ДЕК - РИА Новости. МИД России считает неприемлемыми высказывания госсекретаря США Хиллари Клинтон и других представителелей администрации США относительно прошедших в России парламентских выборов.

    Клинтон на заседании СМИД ОБСЕ назвала прошедшие в РФ парламентские выборы "несвободными и несправедливыми", а официальный представитель Белого дома заявил об "обеспокоенности" сообщениями о нарушениях в ходе парламентских выборов в России.

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    "Высказывания Государственного секретаря США Х.Клинтон относительно состоявшихся в России парламентских выборов, а также сходные комментарии представителей Белого дома и Госдепартамента неприемлемы", - говорится в комментарий официального представителя МИД России.

    "Рассчитываем, что в дальнейшем американская сторона будет воздерживаться от недружественных выпадов, идущих вразрез с общим позитивным вектором развития наших двусторонних отношений", - говорится в комментарии.

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