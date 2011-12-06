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    Среди задержанных на митинге в Москве политики Митрохин и Немцов

    Тема:

    Протесты в РФ по итогам парламентских выборов (76)

    (обновлено: )36
    Полиция задержала во вторник вечером на несанкционированном митинге на Триумфальной площади в центре Москвы лидера партии "Яблоко" Сергея Митрохина и оппозиционного политика Бориса Немцова.

    МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция задержала во вторник вечером на несанкционированном митинге на Триумфальной площади в центре Москвы лидера партии "Яблоко" Сергея Митрохина и оппозиционного политика Бориса Немцова.

    Как передает корреспондент РИА Новости, Митрохина задержали, когда он пытался выяснить у полицейских, за что задерживают других людей. Сотрудники полиции отвели его в сторону автозаков.

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    Информацию о задержании Митрохина РИА Новости подтвердил и пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. "Митрохина задержали со второго раза", - сказал он.

    О задержании Немцова РИА Новости сообщила пресс-секретарь движения "Солидарность" Ольга Шорина. "В самом начале акции Борис Ефимович (Немцов) был задержан", - сказала она, добавив, что Немцов будет доставлен в ОВД "Тверское".

    Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости задержание Немцова. "Немцов был задержан в 19.17 и доставлен в отделение полиции", - сказал собеседник агентства.

    Член исполкома "Другой России" Александр Аверин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о задержании на Триумфальной Эдуарда Лимонова.

    Среди задержанных и светский обозреватель "Газеты.ру" Божена Рынска. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

    По словам Рынски, она фотографировала происходящее, когда к ней подошли сотрудники полиции и задержали ее.

    Во время задержаний на Триумфальной площади задержан корреспондент газеты "Коммерсант" Александр Черных. "Меня взяли и бьют сильно. Везут в Замоскворечье (ОВД "Замоскворечье")", - приводится на сайте газеты запись Черных в Twitter.

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