Среди задержанных на митинге в Москве политики Митрохин и Немцов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция задержала во вторник вечером на несанкционированном митинге на Триумфальной площади в центре Москвы лидера партии "Яблоко" Сергея Митрохина и оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как передает корреспондент РИА Новости, Митрохина задержали, когда он пытался выяснить у полицейских, за что задерживают других людей. Сотрудники полиции отвели его в сторону автозаков.

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Информацию о задержании Митрохина РИА Новости подтвердил и пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. "Митрохина задержали со второго раза", - сказал он.

О задержании Немцова РИА Новости сообщила пресс-секретарь движения "Солидарность" Ольга Шорина. "В самом начале акции Борис Ефимович (Немцов) был задержан", - сказала она, добавив, что Немцов будет доставлен в ОВД "Тверское".

Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости задержание Немцова. "Немцов был задержан в 19.17 и доставлен в отделение полиции", - сказал собеседник агентства.

Член исполкома "Другой России" Александр Аверин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о задержании на Триумфальной Эдуарда Лимонова.

Среди задержанных и светский обозреватель "Газеты.ру" Божена Рынска. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Рынски, она фотографировала происходящее, когда к ней подошли сотрудники полиции и задержали ее.

Во время задержаний на Триумфальной площади задержан корреспондент газеты "Коммерсант" Александр Черных. "Меня взяли и бьют сильно. Везут в Замоскворечье (ОВД "Замоскворечье")", - приводится на сайте газеты запись Черных в Twitter.