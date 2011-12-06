Полиция задержала в Москве несколько участников акции протеста

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московская полиция задерживает на Триумфальной площади участников несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости. Нескольких задержанных проводили в автобусы.

Помимо полиции, оппозиционеров встретила большая группа активистов молодежных движений, поддерживающих "Единую Россию". Они скандируют "Россия! Путин!" и стучат в барабаны. Сотни молодых людей занимают всю территорию от выхода со станции метро "Маяковская" до театра Сатиры. Многие молодые люди пришли с барабанами.

Полиция во вторник вечером оцепила площадь в связи с планами оппозиции провести несанкционированную акцию. Здесь находятся полицейские автобусы, дежурят сотрудники полиции.

Полиция оттесняет граждан от входа в метро "Маяковская" на Тверскую. У выхода из метро образовалась толкучка, полицейские предлагают людям проходить налево и направо от выхода и не дают свернуть с Тверской улицы на Триумфальную, где собирается оппозиция. Полицейские также выталкивают из магазинов и палаток на Тверской находившихся там людей, в частности вытолкнули корреспондента агентства. Причины своих действий полиция не объясняет и на вопросы, в том числе журналистов, не отвечает.

На акцию пришло множество журналистов, в том числе иностранных.

В настоящее время полиция выставила кордон, чтобы разделить тех, кто выступает "за" и "против" действующей власти.

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