наверх
10.03.201803:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Полиция задержала в Москве несколько участников акции протеста

    Тема:

    Протесты в РФ по итогам парламентских выборов (76)

    (обновлено: )3
    Московская полиция задерживает на Триумфальной площади участников несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости. Нескольких задержанных проводили в автобусы.

    МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московская полиция задерживает на Триумфальной площади участников несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости. Нескольких задержанных проводили в автобусы.

    Помимо полиции, оппозиционеров встретила большая группа активистов молодежных движений, поддерживающих "Единую Россию". Они скандируют "Россия! Путин!" и стучат в барабаны. Сотни молодых людей занимают всю территорию от выхода со станции метро "Маяковская" до театра Сатиры. Многие молодые люди пришли с барабанами.

    Полиция во вторник вечером оцепила площадь в связи с планами оппозиции провести несанкционированную акцию. Здесь находятся полицейские автобусы, дежурят сотрудники полиции.

    Полиция оттесняет граждан от входа в метро "Маяковская" на Тверскую. У выхода из метро образовалась толкучка, полицейские предлагают людям проходить налево и направо от выхода и не дают свернуть с Тверской улицы на Триумфальную, где собирается оппозиция. Полицейские также выталкивают из магазинов и палаток на Тверской находившихся там людей, в частности вытолкнули корреспондента агентства. Причины своих действий полиция не объясняет и на вопросы, в том числе журналистов, не отвечает.

    На акцию пришло множество журналистов, в том числе иностранных.

    В настоящее время полиция выставила кордон, чтобы разделить тех, кто выступает "за" и "против" действующей власти.

    Статьи по теме: "Итоги парламентских выборов в России">>

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине