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    До 5 тыс человек собралось в районе Триумфальной площади в Москве

    Тема:

    Протесты в РФ по итогам парламентских выборов (76)

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    Полиция заявляет о готовности пресечь попытки нарушить общественный порядок в районе Триумфальной площади столицы, где во вторник вечером собралось до 5 тысяч человек.

    МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московская полиция заявляет о готовности пресечь попытки нарушить общественный порядок в районе Триумфальной площади столицы, где во вторник вечером собралось до 5 тысяч человек - сторонников различных движений.

    "В настоящее время на Триумфальной площади собрались представители молодежных движений "Наши", "Молодая Гвардия" и "Россия молодая" - всего до 5 тысяч человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

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    "Участники акции "не мешают движению автотранспорта, стоят на тротуарах, полиция не препятствует их действиям", - сказали в пресс-службе.

    Однако там отметили, что "если будут предприняты попытки со стороны отдельных представителей, особенно вчерашних провокаторов, нарушить общественный порядок или перекрыть автомобильное движение, такие попытки будут незамедлительно пресекаться московской полицией, а правонарушители - привлекаться к ответственности в соответствии с законом".

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