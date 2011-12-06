Прокачка по "Северному потоку" уже восстановлена - источник

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прокачка по газопроводу "Северный поток", приостановленная на короткий срок из-за технологического сбоя во вторник днем, уже восстановлена, сообщил агентству "Прайм" источник, знакомый с ситуацией.

"Там днем на пару-тройку часов из-за технологического сбоя была остановка, но все уже восстановили", - сказал он.

В свою очередь, представитель оператора проекта - компании Nord Stream AG - пояснил "Прайму", что это была "краткосрочная приостановка для техобслуживания, необходимого для отладки газопровода на этапе вывода на проектную мощность".

"Все номинации (поставки - ред.) будут выполнены в срок", - добавил представитель компании.

Первая очередь газопровода "Северный поток", соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 миллиарда кубометров в год была запущена 8 ноября. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 километров из 1224 второй нитки.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке "Северного потока" будет уже транспортировано до 27,5 миллиарда кубометров в соответствии с техническими возможностями. Как говорил замглавы "Газпрома" и гендиректор "Газпром экспорта" Александр Медведев, конкретные объемы будут зависеть от заявок покупателей, но контрактный объем на 2012 год составляет 27,5 миллиарда кубометров.

Акционерами проекта Nord Stream являются российский "Газпром" (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).