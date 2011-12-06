Единороссы в Москве защищают результаты выборов от "недругов"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Единороссы заявляют о том, что не дадут провокаторам "ни пяди наших улиц", так как они хотят "оболгать страну" и оспорить выбор народа. С такими заявлениями выступают участники массового митинга "Единой России", который проходит на Площади Революции в центре Москвы.

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Ранее первый замсекретаря президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев заявил РИА Новости, что мероприятие должно стать достойным ответом оппозиционным акциям, которые прошли в Москве накануне вечером, в митинге ЕР планируется участие 10 тысяч человек.

На Площади Революции установлена сцена, окрашенная в цвета российского триколора. На ней нарисованы портреты лидера единороссов премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева, возглавлявшего список РФ на думских выборах, и написано "Я за". Многие активисты держат в руках флаги партии и флаги России.

По традиции, мероприятие ведет Исаев. Со сцены к собравшимся обращаются члены партии, представители Народного фронта, сторонники единороссов.

"Мы не отдадим ни пяди наших улиц! Потому что мы команда! Потому что мы все делаем правильно! "Единая Россия", вперед!", - сказал глава центрального исполкома ЕР Андрей Воробьев, выступая со сцены. Он поблагодарил собравшихся за поддержку партии на парламентских выборах 4 декабря.

Первый вице-спикер Госдумы Андрей Морозов в своем выступлении сказал, что у нашей страны есть недруги. "Но эти недруги - не те политические партии, которые конкурировали с нами на выборах", - подчеркнул он. Морозов назвал недругами тех, "кто хочет оспорить выбор народа", разрушить мир и согласие в обществе.

"Но им не удастся оболгать нашу страну. Им не удастся поколебать нашу веру в наше будущее", - заявил Морозов.

Время от времени собравшиеся скандировали: "Народ! Медведев! Путин! Вместе победим!", "Спасибо за победу", "Россия".

Исаев заявил, что партия воспринимает результаты выборов как поддержку курса, проводимого единороссами.

"Мы не боимся никакой оппозиции. Мы открыты для диалога", - сказала вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова со сцены.

Все выступающие говорили о том, что не позволят осквернить и отобрать победу "Единой России" на выборах, обещали продолжить курс на развитие страны и благодарили избирателей.