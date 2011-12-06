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    Прокачка по "Северному потоку" была приостановлена днем из-за сбоя

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    Прокачка по газопроводу "Северный поток", приостановленная на короткий срок из-за технологического сбоя во вторник днем, уже восстановлена.

    МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прокачка по газопроводу "Северный поток", приостановленная на короткий срок из-за технологического сбоя во вторник днем, уже восстановлена, сообщил агентству "Прайм" источник, знакомый с ситуацией.

    "Там днем на пару-тройку часов из-за технологического сбоя была остановка, но все уже восстановили", - сказал он.

    В свою очередь, представитель оператора проекта - компании Nord Stream AG - пояснил "Прайму", что это была "краткосрочная приостановка для техобслуживания, необходимого для отладки газопровода на этапе вывода на проектную мощность".

    "Все номинации (поставки - ред.) будут выполнены в срок", - добавил представитель компании.

    Первая очередь газопровода "Северный поток", соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 миллиарда кубометров в год была запущена 8 ноября. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 километров из 1224 второй нитки.

    Предполагается, что в 2012 году по первой нитке "Северного потока" будет уже транспортировано до 27,5 миллиарда кубометров в соответствии с техническими возможностями. Как говорил замглавы "Газпрома" и гендиректор "Газпром экспорта" Александр Медведев, конкретные объемы будут зависеть от заявок покупателей, но контрактный объем на 2012 год составляет 27,5 миллиарда кубометров.

    Акционерами проекта Nord Stream являются российский "Газпром" (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

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