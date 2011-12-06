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    Медведев встретится с лидерами партий для обсуждения итогов выборов

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    Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вскоре встретится с лидерами парламентских и непарламентских партий для обсуждения итогов выборов в Госдуму, которые прошли 4 декабря.

    ГОРКИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вскоре встретится с лидерами парламентских и непарламентских партий для обсуждения итогов выборов в Госдуму, которые прошли 4 декабря.

    "Что касается итогов выборов в Госдуму, я еще встречусь с руководителями наших партий всех - и парламентских, и непарламентских. Я думаю, что у них будут какие-то предложения по совершенствованию законодательства. Естественно, мы все это обсудим", - сказал Медведев на встрече с главой ЦИК РФ Владимиром Чуровым.

    "Выборы состоялись и были проведены в соответствии с законодательством о выборах", - отметил президент.

    Центризбирком России обработал 99,99% протоколов на выборах: "Единая Россия" набирает 49,3% голосов, КПРФ - 19,2%, ЛДПР - 12,0%, "Справедливая Россия" - 13,25%. "Единая Россия" получит примерно 238 мандатов в новой Госдуме, КПРФ - 92, "Справедливая Россия" - 64, ЛДПР -56 мандатов. Не попали в Госдуму партии "Яблоко", "Патриоты России" и "Правое дело".

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