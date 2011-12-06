ЦИК России обработал 99,99% протоколов - ЕР набирает 49,3% голосов

ГОРКИ, 6 дек - РИА Новости. Центризбирком России обработал 99,99% протоколов на выборах Государственной думы - "Единая Россия" набирает 49,3% голосов, КПРФ - 19,2%, ЛДПР - 12,0%, "Справедливая Россия" - 13,25%, сообщил на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым глава ЦИК Владимир Чуров.

"Это предварительный отчет, я могу его вам сегодня передать, потому что когда я уезжал, было введено 99,99% всех избирательных участков, не было введено около десяти протоколов из зарубежных стран", - сказал Чуров.

По его словам, проголосовали 60,2% избирателей. За "Единую Россию" отдали голоса 32,348 миллионов избирателей, и "Единая Россия" получит примерно 238 мандатов в новой Госдуме, КПРФ - 92, "Справедливая Россия" - 64, ЛДПР -56 мандатов.

По словам Чурова, нынешняя явка, составившая 60,2% на выборах в Госдуму, на 3% меньше, чем на предыдущих выборах, но на 5% больше, чем на выборах в 2003 году.

Чуров связывает такую явку с плохой погодой в некоторых регионах.

"В целом выборы лучше летом проводить", - с улыбкой сказал Медведев.

Глава ЦИК сообщил, что за "Единую Россию" проголосовали 32,348 миллиона избирателей, за КПРФ - более 12,5 миллиона избирателей, за "Справедливую Россию" - 8,7 миллиона, за ЛДПР - 7,66 миллиона.

Не попали в Госдуму партии "Яблоко", "Патриоты России" и "Правое дело".

"Яблоко" преодолело трехпроцентный барьер - за них проголосовали более 2 миллионов человек. "Патриоты России" набрали 1% голосов, что составляет более 600 тысяч голосов. За "Правое дело" проголосовали 400 тысяч избирателей (0,6%).

Чуров также отметил, что в труднодоступных местах в этом году проголосовали 142 тысячи человек, тогда как на прошлых выборах избирательным правом там воспользовались 26 тысяч человек. Кроме того, по его словам, впервые преодолен барьер в 300 тысяч человек при голосовании на зарубежных участках - там удалось проголосовать 310 тысячам россиян.

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Глава ЦИК подарил Медведеву вымпел со значками и сообщил, что его прогноз по выборам был точнее, чем у ведущих социологических компаний.

"Мы обычно проводим конкурс социологических прогнозов. В данном случае десять ведущих социологических компаний России приняли участие... Победителями стали Институт социологических исследований и Фонд исследований проблем демократии - это по явке. Мой прогноз был самым точным", - сказал Чуров. По его словам, он ошибся только на 0,2%.

"Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий называют", - отметил с улыбкой президент. Чуров сказал, что он еще только учится.