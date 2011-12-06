Украина заинтересована в стабилизации политической ситуации в Молдавии

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Людмила Лысенко. Украина надеется, что президентские выборы в Молдавии, назначенные на 16 декабря текущего года позволят стабилизировать политическую ситуацию в этой стране, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров на брифинге во вторник.

Молдавский парламент в минувшую пятницу назначил дату выборов президента страны. Это будет вторая попытка в этом году провести выборы президента Молдавии, которая уже более 2,5 лет живет без главы государства. В отличие от предыдущей попытки нынешняя обусловлена новыми поправками в закон о выборах президента. Более 2,5 лет Молдавия находится в политическом тупике в связи с тем, что парламент не может избрать президента. Очередная попытка сделать это была предпринята полмесяца назад, однако тогда не было зарегистрировано ни одного кандидата в президенты.

"Мы крайне заинтересованы в политической стабилизации ситуации, в проведении президентских выборов и за их результатом мы будем следить", - сказал Дикусаров.

Он также добавил, что Украина надеется, что выборы будут проведены прозрачно и демократично. Дикусаров отметил, что в сотрудничестве двух стран есть немало направлений, работа по которым тормозится в связи с нестабильной политической ситуацией в стране. Пресс-секретарь также подчеркнул, что Молдавия является для Украины важным торгово-экономическим партнером.