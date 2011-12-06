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    Украина и РФ утвердили план по демаркации границы на 2012 год

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    Украина и Россия утвердили план работ по демаркации совместной границы на 2012 год, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Людмила Лысенко. Украина и Россия утвердили план работ по демаркации совместной границы на 2012 год, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

    По его словам, данный план был утвержден в ходе очередного заседания совместной украинско-российской демаркационной комиссии, которая состоялась 29-30 ноября в Москве.

    "По итогам проведения совместной демаркационной комиссии был утвержден план работ по демаркации границы на 2012 год, который, в частности, устанавливает график проведения заседаний комиссии, предусматривает завершение подготовки соответствующих инструкций, начала полевых работ и установку пограничных знаков на границах Черниговской и Сумской областей", - сказал Дикусаров.

    На сегодняшний день существует несколько небольших участков сухопутной границы Украины с РФ, Белоруссией и Молдавией, которые пока не демаркированы. В начале ноября в МИД сообщали, что делегации Украины и России согласовали место установления первого пограничного знака на украинско-российской государственной границе.

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