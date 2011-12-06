Мировой суд в РФ назначил оппозиционеру Яшину 15 дней ареста

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Диана Гуцул. Мировой судебный участок номер 370 назначил оппозиционеру Илье Яшину, задержанному накануне в центре Москвы, 15 дней ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, передает корреспондент агентства РАПСИ/rapsinews.ru из зала суда.

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По данным ГУМВД по Москве, за участие в несанкционированной акции в центре столицы в понедельник вечером были задержаны 300 человек. Задержания начались после того, как по завершении санкционированного митинга оппозиции на Чистых прудах часть митинговавших устроили шествие в сторону Лубянки. Акция в центре города была связана с недовольством результатами голосования на выборах в Госдуму, на которых лидирует правящая "Единая Россия".

Суд при вынесении решения учел, что Яшин неоднократно привлекался к административной ответственности, сознательно не повиновался приказам полиции. Яшин после вынесения решения суда сказал журналистам, что акции будут продолжаться. "Вот эти приговоры должны еще больше возмутить людей. Эта власть рано или поздно должна уйти, поскольку действует нелегитимно",- сказал он.

Защита Яшина сообщила, что уже завтра утром Тверским судом будет рассмотрена жалоба на решение об аресте. "Слушания по жалобе на только что вынесенное решение назначены на завтра в Тверском суде Москвы на 10.30 мск", - сообщила РАПСИ/rapsinews.ru адвокат Виолетта Волкова.