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    Госсекретарь США не считает выборы в РФ свободными и справедливыми

    Тема:

    Протесты в РФ по итогам парламентских выборов (76)

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    Госсекретарь США Хиллари Клинтон на заседании СМИД ОБСЕ подвергла критике прошедшие в РФ парламентские выборы, призвав к расследованию фальсификаций.

    ВИЛЬНЮС, 6 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Хиллари Клинтон на заседании СМИД ОБСЕ подвергла критике прошедшие в РФ парламентские выборы, призвав к расследованию фальсификаций.

    "Выборы были несвободными и несправедливыми. Российские избиратели заслуживают полного расследования манипуляций и фальсификаций. Граждане РФ, как и граждане других стран, заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны и подсчитаны. Они заслуживают свободные, справедливые и прозрачные выборы и лидеров, которые отчитываются перед ними", - заявила Клинтон.

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    В понедельник европейские наблюдатели от БДИПЧ, ПАСЕ и ОБСЕ заявили, что зафиксировали нарушения в ходе подсчета голосов на выборах в Госдуму, в частности, вброс бюллетеней на некоторых избирательных участках и препятствование работе наблюдателей.

    Вместе с тем, независимые международные наблюдатели дали высокую оценку выборам в Госдуму, замечания носят технический характер, сообщил наблюдатель от Польши, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский. По его словам, эти недостатки не могли повлиять на результаты выборов.

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