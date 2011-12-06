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    МИД выясняет, есть ли среди задержанных в Москве граждане Украины

    Тема:

    Протесты в РФ по итогам парламентских выборов (76)

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    МИД Украины проверят информацию о том, есть ли в числе задержанных в результате митингов, которые прошли в Москве после выборов, украинские граждане.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Людмила Лысенко. МИД Украины проверят информацию о том, есть ли в числе задержанных в результате митингов, которые прошли в Москве после выборов, украинские граждане, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь ведомства Александр Дикусаров.

    "Мы еще проверяем информацию, пока что такая информация от посольства (в Москве) не поступала",- сказал он.

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    Оппозиция в понедельник, на следующий день после парламентских выборов, по итогам которых лидирует правящая "Единая Россия", устроила митинги, ставшие самыми массовыми за последнее время. В Москве после разрешенной властями акции ее участники устроили несанкционированное шествие. В результате, были задержаны 300 человек. В Петербурге в полицию доставлены около 120 участников несанкционированной акции. Правоохранительные органы заверяют, что действовали в полном соответствии с законом, оперативно отреагировали на нарушения и приняли меры, позволившие избежать негативного развития ситуации.

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