МИД выясняет, есть ли среди задержанных в Москве граждане Украины

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Людмила Лысенко. МИД Украины проверят информацию о том, есть ли в числе задержанных в результате митингов, которые прошли в Москве после выборов, украинские граждане, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь ведомства Александр Дикусаров.

"Мы еще проверяем информацию, пока что такая информация от посольства (в Москве) не поступала",- сказал он.

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Оппозиция в понедельник, на следующий день после парламентских выборов, по итогам которых лидирует правящая "Единая Россия", устроила митинги, ставшие самыми массовыми за последнее время. В Москве после разрешенной властями акции ее участники устроили несанкционированное шествие. В результате, были задержаны 300 человек. В Петербурге в полицию доставлены около 120 участников несанкционированной акции. Правоохранительные органы заверяют, что действовали в полном соответствии с законом, оперативно отреагировали на нарушения и приняли меры, позволившие избежать негативного развития ситуации.