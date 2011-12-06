Мировой суд в РФ начал слушания по делу оппозиционера Яшина

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировой судебный участок номер 370 начал слушания административного дела оппозиционера Ильи Яшина, задержанного накануне в центре Москвы, передает корреспондент агентства РАПСИ/rapsinews.ru из зала суда.

По данным ГУМВД по Москве, за участие в несанкционированной акции в центре столицы в понедельник вечером были задержаны 300 человек. Задержания начались после того, как по завершении санкционированного митинга оппозиции на Чистых прудах часть митинговавших устроили шествие в сторону Лубянки. Акция в центре города была связана с недовольством результатами голосования на выборах в Госдуму, на которых лидирует правящая "Единая Россия".

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"Мы были вместе с Навальным (блогер Алексей Навальный также участвовал в митинге), и случилась фантастическая история: у нас изъяли вещи, посадили в автобус без опознавательных знаков, отвезли в ОВД поселка Восточного, потом в Китай-город. Не дали адвокатов, не дали возможности позвонить", - сказал журналистам Яшин.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что оппозиционеру вменяется статья 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Во вторник адвокат Яшина Вадим Прохоров заявил отвод судье Ольге Боровковой, поскольку она, по его словам, ранее привлекала Яшина к административной ответственности, а потому является заинтересованным лицом в исходе дела. Судья ходатайство отклонила, посчитав мнение адвоката надуманным.

Кроме того, Прохоров ходатайствовал о передаче дела по территориальной подсудности в другой суд, поскольку, по его словам, никакого отношения к делу мировой участок номер 370 не имеет. Суд отклонил заявленное ходатайство, а также отказался предоставить Яшину по просьбе адвоката стул, поскольку счел просьбу адвоката провокационной.

Помимо этого адвокат сказал, что административное дело Алексея Навального, также задержанного накануне, якобы рассматривает Басманный суд, что, по мнению юриста, ошибочно. Между тем ранее пресс-секретарь Тверского суда Екатерина Ильина заявила агентству РАПСИ/rapsinews.ru, что оба дела будут рассмотрены в мировом участке номер 370.

Прохоров высказал возмущение из-за того, что представители средств массовой информации долгое время не были допущены на территорию суда. Адвокат попросил обеспечить открытость и гласность судебного заседания, однако судья прервала Прохорова по причине того, что "к делу это не относится, слушатели в зале есть".

На слушания были допущены всего несколько человек, поскольку в зале только одна скамейка и несколько стульев. Большинство представителей СМИ остались за дверью.

Яшин сообщил суду, что считает свое задержание незаконным.

"Митинг был согласован, был направлен против фальсификации выборов. Собралось больше людей, чем было согласовано с мэрией. Я предложил идти не на одну станцию, чтобы не провоцировать давку, а направиться к Лубянке, свернув флаги. Движение же по Мясницкой было перекрыто, в какой-то момент людей начали бить. Мы были вынуждены двигаться по Кузнецкому мосту, полиция там продолжила задержания людей", - сказал Яшин, добавив, что после "оказался в автозаке вместе с 20 задержанными и Навальным".

Яшин добавил, что правоохранительные органы не сообщили ему причину задержания, "не составили документов", а также не дали связаться с адвокатом.

Полицейские, которые задержали Яшина, сообщили суду, что в понедельник у них появилась информация о том, что люди с санкционированного митинга на бульваре двинулись в сторону площади, "вышли на дорогу, создав опасность ДТП, выкрикивали лозунги". По словам одного полицейского, на предупреждения об административной ответственности люди не реагировали, а Яшин был задержан, поскольку "шел впереди, а значит, был лидером". На вопрос Яшина, почему его возили по трем отделениям, полицейский ответил, что "не было мест".