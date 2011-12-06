Amnesty International обеспокоена задержанием оппозиционеров в РФ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Amnesty International обеспокоена задержанием участников несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге, которые были недовольны результатами голосования на выборах в Госдуму, и призывает российские власти отпустить манифестантов на свободу, говорится в заявлении правозащитной организации.

Оппозиция в понедельник, на следующий день после парламентских выборов, по итогам которых лидирует правящая "Единая Россия", устроила митинги, ставшие самыми массовыми за последнее время. В Москве после разрешенной властями акции ее участники устроили несанкционированное шествие. В результате, были задержаны 300 человек. В Петербурге в полицию доставлены около 120 участников несанкционированной акции. Правоохранительные органы заверяют, что действовали в полном соответствии с законом, оперативно отреагировали на нарушения и приняли меры, позволившие избежать негативного развития ситуации.

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"Российские власти должны отпустить на свободу всех людей, участвовавших в мирных акциях протеста и задержанных в эти выходные", - говорится в заявлении.

По мнению директора региональной программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Никола Дакворта, большинство задержанных просто хотели мирно выразить свой протест. "Они являются узниками совести и должны быть немедленно отпущены на свободу", - считает он.

Он добавил, что сотрудники московского представительства организации наблюдали, как "нескольких мирных граждан полиция забрала прямо на улице без каких-либо провокационных действий с их стороны".

В заявлении отмечается, что Amnesty International также обеспокоена притеснением организации "Голос", наблюдающей за ходом выборов.

Прокуратура 1 декабря предъявила ассоциации "Голос" обвинение в нарушении порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов и вынесла предупреждение исполнительному директору ассоциации Лилии Шибановой. Представитель прокуратуры 2 декабря при рассмотрении дела против ассоциации заявила, что "Голос" опубликовал в информационно-телекоммуникационных сетях информацию, связанную с подготовкой к выборам тогда, когда это было уже запрещено. По закону, запрещается распространять такую информацию за пять дней до выборов. "Запретительный период" начался 29 ноября - как раз, когда "ГОЛОС", по словам прокурора, опубликовал свою информацию.