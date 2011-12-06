Происходящее в ЮО организовано спецслужбами Грузии - президент

ЦХИНВАЛИ, 6 дек - РИА Новости. Происходящее в Южной Осетии организовано спецслужбами Грузии и финансируется через Грузию и Украину, заявил во вторник журналистам президент республики Эдуард Кокойты.

"То, что сегодня происходит, - это одна из форм оранжевой революции, которая проводится спецслужбами Грузии", - сказал Кокойты.

Он отметил, что есть доказательства, что финансирование проходит через Грузию и Украину.

"Мы знаем определенных людей, которые этим занимаются, и сейчас проводится соответствующая работа", - сказал Кокойты.

Волнения в Южной Осетии начались после второго тура выборов президента, который состоялся 27 ноября. В первом туре, который прошел 13 ноября, кандидаты в президенты - глава МЧС Анатолий Бибилов и экс-министр образования Алла Джиоева - набрали примерно равное количество голосов. Во втором туре, согласно последним публиковавшимся данным, лидировала Джиоева, которая по результатам подсчета 74 из 85 протоколов набирала 56,7% голосов, а Бибилов - 40%.

Однако 29 ноября Верховный суд Южной Осетии признал результаты выборов недействительными из-за нарушений, о которых заявил Бибилов. Повторные выборы главы республики назначены на 25 марта 2012 года, но Джиоева по решению суда в них участвовать не сможет.

Джиоева, не согласившись с решением Верховного суда, объявила себя президентом Южной Осетии, а ее сторонники проводят акции протеста в центре Цхинвали, требуя признать победу своего кандидата.