наверх
10.03.201803:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Путин призвал страны СНГ к активному участию в процессах интеграции

    (обновлено: )2
    Премьер-министр РФ Владимир Путин отмечает перелом в ситуации в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

    МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Владимир Путин отмечает перелом в ситуации в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

    "За последние два года мы, по сути, переломили ситуацию в интеграционных процессах на постсоветском пространстве", - сказал Путин, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Межгоссовета ЕврАзЭС - высшего органа Таможенного союза.

    По словам премьера, ситуация на сегодняшний день качественно изменилась.

    "Мне бы очень хотелось, чтобы и другие наши страны-партнеры по СНГ осознали преимущества такой глубокой интеграции, проанализировали бы то, что происходит в рамках интеграционных объединений, прежде всего по линии Таможенного союза, и присоединялись бы к этому процессу", - сказал российский премьер.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине