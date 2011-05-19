Путин призвал страны СНГ к активному участию в процессах интеграции

МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Владимир Путин отмечает перелом в ситуации в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

"За последние два года мы, по сути, переломили ситуацию в интеграционных процессах на постсоветском пространстве", - сказал Путин, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Межгоссовета ЕврАзЭС - высшего органа Таможенного союза.

По словам премьера, ситуация на сегодняшний день качественно изменилась.

"Мне бы очень хотелось, чтобы и другие наши страны-партнеры по СНГ осознали преимущества такой глубокой интеграции, проанализировали бы то, что происходит в рамках интеграционных объединений, прежде всего по линии Таможенного союза, и присоединялись бы к этому процессу", - сказал российский премьер.