Предложение Украине вступить в ТС не будет вечным - депутаты ГД РФ

КИЕВ, 18 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Предложение Украине присоединиться к Таможенному союзу (ТС) России, Казахстана и Беларуси не будет вечным, Киеву пора определиться в этом вопросе, заявил депутат ГД РФ Сергей Марков.

Евроинтеграция - приоритет внешней политики Украины, в то же время украинские власти считают Россию своим стратегическим партнером. Украина рассчитает до конца года завершить переговоры с ЕС по соглашению об ассоциации, частью которого является создание зоны свободной торговли с ЕС. На фоне этого Россия предлагает Украине присоединиться к Таможенному союзу. Вопрос о ТС и вообще о будущем формате экономического взаимодействия двух стран, в частности, обсуждался в четверг во время встречи делегации депутатов ГД РФ с коллегами из Верховной Рады Украины в Киеве.

"Очень важно вот какое обстоятельство - многие в Украине предполагают, что это предложение (присоединиться к ТС) будет вечно на столе у переговорщиков. Нет", - сказал Марков в четверг на пресс-конференции в украинском представительстве РИА Новости.

По его словам, поучительна история переговоров о судьбе украинской газотранспортной системы (ГТС), где промедление со стороны Киева привело к решению строить обходные пути для поставок российского газа в Европу.

"В результате Россия построила Северный поток и сейчас будет строить Южный поток. И газотранспортная система (Украины) рискует оказаться просто сухой, ржавой, никому не нужной трубой, загубленной из-за глупой переговорной позиции", - подчеркнул Марков.

Российский политик также отметил, что это касается и других сфер экономики - по его словам, у РФ есть предложения о совместном развитии авиастроения, судостроения и по ряду других проектов в промышленности.

"В России принято решение о масштабной реиндустриализации... Если Украина хочет присоединяться к той реиндустриализации, тем более, что (наши) экономические системы тесно связаны, пожалуйста, присоединяйтесь. Но когда решения будут приняты, когда заводы будут заложены без условий кооперации с украинскими предприятиями, тогда уже будет поздно. Нельзя терпеть бесконечно, какие-то решения должны приниматься", - сказал Марков, добавив, что в РФ все же верят в мудрость украинского руководства и в мудрость народа Украины.

Принимавший участие в пресс-конференции депутат ГД РФ Константин Затулин также отметил, что "вечным предложение это (о ТС) не будет" и подчеркнул, что Украина находится в достаточно тяжелом экономическом состоянии.

"А в каком состоянии пребывает Украина, я говорю об экономике? Что, Украина - просто богатая невеста, которая выбирает между женихами (РФ и ЕС)? Украина сегодня с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса, минус 4 миллиарда, а у России профицит торгового баланса 200 миллиардов долларов. Украина это страна, которой получены два транша МВФ, а чтобы получить третий транш... вам нужно увеличить пенсионный возраст на пять лет, как этого требует МВФ, и ввести новые тарифы на газ для населения. Скажите, что будет с рейтингом тех политиков и политических сил, которые вынуждены будут пойти на этот шаг?" - задал риторический вопрос Затулин.

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Он подчеркнул, что РФ вовсе не принуждает Украину к присоединению к ТС, но хочет определенности в этом вопросе. В частности, отметил депутат ГД, он уверен, что до того, как Киев определится, не будет подписано и соглашение о зоне свободной торговли между странами СНГ, поскольку Россия не допустит, чтобы на ее рынок "хлынул поток товаров, который будет разорять (российские) отрасли промышленности".

"И зона свободной торговли не возникнет с Украиной до тех пор, пока Украина не определится в своих приоритетах", - резюмировал Затулин.