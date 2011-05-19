Из Москвы в Киев можно будет добраться на поезде за 4 часа

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Марина Шмаюн. Украина и Россия работают над осуществлением проекта скоростного поезда, на котором из Киева в Москву или из Москвы в Киев можно будет добраться за 4-4,5 часа, сообщил вице-спикер украинского парламента Адам Мартынюк в четверг в ходе встречи в Киеве с делегацией депутатской группы Госдумы.

"У нас есть серьезный проект, и к 2015 году мы должны его осуществить, чтобы из Киева в Москву и из Москвы в Киев можно было поездом доехать за 4-4, 5 часа", - сообщил Мартынюк.

По его словам, уже начались переговоры между министерством инфраструктуры Украины и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Кроме того, идет работа по привлечению кредитов, в том числе китайских.

Старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович ранее заявлял, что "Российские железные дороги" к 2014 году планируют запустить на маршруте Москва-Киев поезда Talgo со временем в пути шесть часов.

Вместе с тем, вице-премьер и министр инфраструктуры Борис Колесников говорил о том, что уже пройден первый этап к внедрению высокоскоростного движения - со скоростью 160-180 километров в час. По его словам, дальше специалисты ведомства будут работать над тем, чтобы довести скорость движения до 200-250 километров в час (тогда до Москвы можно будет добраться за 4,5 часа, сейчас - минимум за 10). Для этого уже придется закупать более современные поезда и менять рельсы.

По словам Колесникова, в перспективе планируется запустить совместный с Россией проект "Славутич-Сапсан" и достигнуть скорости движения поездов в 300-350 километров в час.