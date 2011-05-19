В поезде Москва-Киев отменили ночной таможенный контроль

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы больше не будут будить пассажиров поезда Москва - Киев - Москва для прохождения пограничного и таможенного контроля, с 29 мая заработает новая схема контроля, сообщает в четверг пресс-служба Росграницы.

"Новая технологическая схема исключает проведение пограничного и таможенного контроля на государственной границе в ночное время, а также промежуточные остановки в пути следования для смены локомотива. Пограничный и таможенный контроль пассажиров поезда Москва - Киев будет осуществляться на платформе Киевского вокзала и непосредственно в вагонах по ходу следования. Он будет начинаться за час до отправления поезда и заканчиваться за 5 минут до отправления поезда", - говорится в сообщении.

Пограничный и таможенный контроль пассажиров поезда Киев - Москва будет осуществляться в пути следования поезда от станции Лесной Городок, где будет производиться техническая остановка подвижного состава для захода/выхода представителей контрольных органов, до Киевского вокзала, сообщает пресс-служба.