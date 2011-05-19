Проект договора о свободной торговле в СНГ нуждается в доработке

МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Главы правительств СНГ на встрече в узком составе констатировали наличие разногласий по договору о зоне свободной торговли и договорились согласовать их к следующей встрече, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Была отмечена большая работа, проведенная по подготовке проекта договора, была принята к сведению информация о работе над проектом о зоне свободной торговли, в то же время констатировано, что ряд вопросов еще согласован не до конца, что сегодня пока еще служит препятствием для подписания договора всеми участниками. Поэтому принято решение Экономическому совету СНГ на очередном заседании рассмотреть несогласованные вопросы в проекте договора с целью их разрешения и внести согласованный проект договора о зоне свободной торговли на очередное заседание Совета глав правительств СНГ", - сказал Лебедев, выступая на расширенном заседании Совета глав правительств СНГ.

Обсуждение проекта договора о зоне свободной торговли анонсировалось как основной вопрос проходящего в четверг в Минске заседания Совета глав правительств СНГ. Ожидалось подписание этого документа, утвержденного Экономическим советом СНГ 15 апреля.

Договор призван заменить устаревшее соглашение 1994 года и другие многочисленные документы в этой области. Соответствие договора нормам и правилам многосторонней системы регулирования торговли облегчит его участникам процесс присоединения к ВТО и обеспечит совместимость с обязательствами, принимаемыми в отношении третьих стран-членов Всемирной торговой организации.

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ, на котором может быть все же подписан договор о зоне свободной торговли, планируется провести в октябре в Санкт-Петербурге.