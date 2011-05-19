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    Главы правительств СНГ одобрили кандидатуру Марченко на пост главы МВФ

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    Встреча глав правительств СНГ в Минске (6)

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    Совет глав правительств СНГ на заседании в Минске поддержал кандидатуру председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко на пост главы Международного валютного фонда.

    АСТАНА, 19 мая - РИА Новости. Совет глав правительств СНГ на заседании в Минске поддержал кандидатуру председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), сообщил премьер-министр Казахстана Карим Масимов.

    "Совет глав правительств СНГ поддержал кандидатуру Г. Марченко на (пост главы) МВФ", - написал Масимов в Twitter.

    Директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан в четверг подал в отставку после предъявленных ему обвинений в преступлениях сексуального характера.

    Позднее в четверг пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков подтвердил, что совет глав правительств СНГ принял решение поддержать кандидатуру Марченко. "Совет глав правительств СНГ принял решение, в котором они (председатели правительств) заявили о поддержке казахстанского председателя Национального банка", - сказал Песков. "Это консолидированная поддержка", - добавил он.

    Главу Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана задержали в субботу в Нью-Йорке на основании заявления горничной гостиницы Sofitel, обратившейся в полицию с жалобой на сексуальное насилие со стороны высокопоставленного постояльца.

    Позже прокуратура предъявила главе МВФ обвинение по шести пунктам (один из них содержит два эпизода). Пять из них касаются обвинений в преступлениях сексуального характера, один - незаконного лишения свободы. По данным СМИ, в судебных документах говорится, что Стросс-Кана могут приговорить к 74 годам и трем месяцам тюрьмы.

    Временным исполняющим обязанности главы МВФ до избрания нового руководителя фонда останется заместитель Стросс-Кана Джон Липски.

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