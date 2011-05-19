КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Украина поможет Белоруссии в геологической отрасли, в частности, окажет помощь в работе на внешних рынках, подготовке специалистов для проведения геологоразведочных работ для поиска полезных ископаемых по всему миру, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Соответствующая договоренность была достигнута в четверг в Минске между премьер-министром Украины Николаем Азаровым и премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем.

Как отметил премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович, белорусская сторона высоко оценивает потенциал украинской геологоразведочной науки и поэтому обратилась к Украине за помощью.

Встреча глав правительств СНГ в Минске>>