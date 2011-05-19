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    Украина поможет Белоруссии в геологической отрасли

    Тема:

    Встреча глав правительств СНГ в Минске (6)

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    Украина поможет Белоруссии в геологической отрасли, в частности, окажет помощь в работе на внешних рынках, подготовке специалистов для проведения геологоразведочных работ по всему миру.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Украина поможет Белоруссии в геологической отрасли, в частности, окажет помощь в работе на внешних рынках, подготовке специалистов для проведения геологоразведочных работ для поиска полезных ископаемых по всему миру, сообщает пресс-служба украинского правительства.

    Соответствующая договоренность была достигнута в четверг в Минске между премьер-министром Украины Николаем Азаровым и премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем.

    Как отметил премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович, белорусская сторона высоко оценивает потенциал украинской геологоразведочной науки и поэтому обратилась к Украине за помощью.

    Встреча глав правительств СНГ в Минске>>

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