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    Медведев надеется, что "Южный поток" получит статус приоритетного в ЕС

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    Президент РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что "Южный поток" получит статус приоритетного в Европейском союзе в свете ситуации с энергоресурсами на мировом рынке.

    МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Дмитрий Медведев рассчитывает, что проект стратегического газопровода "Южный поток", который пройдет через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы, получит статус приоритетного в Европейском союзе в свете ситуации с энергоресурсами на мировом рынке.

    "Надеюсь, что проект будет успешным", - сказал Медведев в четверг по итогам переговоров с президентом Австрии.

    "Я рассчитываю, что он (проект) получит статус приоритетного в ЕС", - заявил президент РФ.

    Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский ранее в четверг сообщил, что Россия 25 мая проведет в Брюсселе европейскую презентацию "Южного потока", на которой будут представлены основные технико-экономические характеристики проекта.

    Медведев подчеркнул, что "Россия исполняет свои обязательства в полной мере, пунктуально и досконально, и намерена делать это и в будущем". Он также напомнил, что взаимодействие в энергетике с Австрией началось в 1968 году, и выразил надежду, что оно также успешно будет продолжаться и в будущем.

    Проект "Южный поток" направлен на диверсификацию маршрутов экспорта российского газа в Европу. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года. Предполагается, что мощность газопровода будет наращиваться постепенно, а его полная проектная производительность составит 63 миллиарда кубометров газа в год.

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