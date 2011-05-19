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    Белоруссия заинтересована в создании совместных корпораций с Украиной

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    Встреча глав правительств СНГ в Минске (6)

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    Белоруссия заинтересована в создании совместных с Украиной транснациональных корпораций, заявил премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Белоруссия заинтересована в создании совместных с Украиной транснациональных корпораций, заявил премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович во время встречи с главой правительства Украины Николаем Азаровым в четверг Минске.

    Он отметил, что в двусторонних отношениях необходимо переходить к более высокому уровню сотрудничества, в частности, довольно интересно обсудить с Украиной тему создания транснациональных корпораций, информирует пресс-служба украинского правительства по итогам встречи двух премьеров.

    В свою очередь премьер Украины согласился с мнением своего коллеги о необходимости активизации двусторонних отношений. "Мы хотели бы, чтобы наши отношения были полномасштабными, и здесь я вас поддерживаю. Пришло время переходить с уровня чисто торговых отношений на уровень организации серьезного двустороннего сотрудничества", - сказал Азаров.

    При этом он отметил, что перспективным является сотрудничество и в таких отраслях, как фармацевтика, производство сельскохозяйственной техники, разведка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых.

    Вместе с тем глава украинского правительства подчеркнул, что торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются динамично. По его словам в прошлом году значительно вырос двусторонний товарооборот, по результатам первых четырех месяцев текущего года тоже зафиксирован его прирост.

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